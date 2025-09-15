元K−1世界3階級制覇王者の武尊（34）と女優の川口葵（26）夫妻が14日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。子宝運、2人の相性について占われた。武尊は「子どもはすっごい欲しいんですよ。元々保育士になりたくて学校も行ってたりとかしてて。子どもってどうなんですか」と質問した。占い師の大串ノリコ氏は「2028年が生まれやすい年」と占った。武尊は「そのぐらいの時期