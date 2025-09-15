9月15日、中山競馬場で行われた10R・2005メモリアル ディープインパクトカップ（3歳上2勝クラス・芝1800m）は、J.モレイラ騎乗の2番人気、フレミングフープ（牝4・栗東・友道康夫）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のブルーマエストロ（牡3・美浦・黒岩陽一）、3着にヤマニンアドホック（牡4・美浦・辻哲英）が入った。勝ちタイムは1:47.6（良）。【鋸山特別】モレイラ騎乗 リアライズカミオンが断然の支持に応えるハーツクライ