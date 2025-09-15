9月15日は、高齢者の方を敬い長寿を祝う「敬老の日」です。福岡県みやま市では、バブル時代に全国各地に展開していたディスコ「マハラジャ」の名前を冠したイベントが行われました。 ■八木菜月アナウンサー「こちらのダンスフロアでは皆さん、思い思いにダンスを踊ってかなり盛り上がっています。」老化対策の効果も期待できるというこのイベントは、みやま市総合市民センターで開かれました。ことしで2回目の開催