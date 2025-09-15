週明け１５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５８．４０ポイント（０．２２％）高の２６４４６．５６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．８２ポイント（０．２１％）高の９３８４．７６ポイントと続伸した。ハンセン指数は２０２１年８月以来、約４年１カ月ぶりの高値水準を切り上げている。売買代金は２９０１億９５００万香港ドル（約５兆５０２０億