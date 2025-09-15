◇セ・リーグ中日2―6阪神（2025年9月15日甲子園）中日の松葉が4回5安打4失点でチームワースト11敗目を喫した。松葉の立ち上がりの不安が、またも露呈した。初回2死二塁で佐藤輝に適時二塁打を浴び先制点を献上。なおも2死二塁で大山にも適時二塁打を許し、主導権を手放した。打線が1点を返した直後の3回1死一塁では、佐藤輝に右中間2ランを被弾し、反撃ムードはしぼんだ。松葉はこれで、登板7試合連続で初回に失点