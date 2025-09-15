お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」が警視庁の一日署長をつとめ、交通安全を呼びかけました。ガンバレルーヤよしこさん「ヘルメットを必ずかぶってください。自分の身は自分で守ってください。なのでヘルメットをかぶらなかったら…クソがっ！！」JR新宿駅前で自転車用ヘルメットの着用を促していたのは、お笑いコンビの「ガンバレルーヤ」です。警視庁・新宿警察署の一日署長をつとめた2人は、自転車の交通ルールなどのトークシ