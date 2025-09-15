中国自動車産業発展国際フォーラム2025が9月13日に天津で開幕し、中国自動車製造企業国際化発展イノベーション連盟が中国自動車関連企業の国際競争力に関する評価メカニズムを発表しました。同メカニズムは企業と製品という二つの軸で評価するもので、企業の軸には財務指数、国際市場指数、イノベーション指数、経営指標、販売前サービス・アフターサービスという五つの一次指標と若干の二次、三次指標が含まれ、合わせて企業の国