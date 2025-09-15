旅先でのホテル選びは、滞在の満足度を大きく左右するもの。立地や快適さ、朝食の充実度やデザイン性など、ホテルを選ぶポイントは人によってさまざまです。All About ニュース編集部では、2025年9月2〜11日の期間、全国20〜70代の男女289人を対象に、「関東地方の三井ガーデンホテル」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅行で使いたい「関東地方の三井ガーデンホテル」ランキングの結果をご紹介します。【10位まで