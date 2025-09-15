「ファミリーマート」は、9月16日（火）から、旬のお芋を使った商品を順次販売する「ファミマのお芋掘り」を、全国の店舗で開催する。【写真】フラッペシリーズにも新作登場！ 「ファミマのお芋掘り」のラインナップ■多彩な品種を使用今回開催される「ファミマのお芋掘り」は、紅はるか、紅あずま、鳴門金時、紅芋といった多彩な品種を使った全18種類のスイーツが展開される秋恒例のキャンペーン。今年は「ファミリーマート