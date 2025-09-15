◆ウエスタン・リーグソフトバンク6―0くふうハヤテ（15日、タマスタ筑後）4月に左肩の手術を受けて、9月9日に4軍戦で実戦復帰したソフトバンクの正木智也外野手（25）が2軍戦に出場した。快音は聞かれなかったが「ボールの見極めがしっかりできた」と語った。「3番左翼」で先発出場。初回と5回は四球を選んだ。3、7回は中飛に終わったものの「手応えはどちらもすごく良くて感触は悪くなかった。（7回の中飛）2本目は、多