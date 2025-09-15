◆オリックス０―５ソフトバンク（15日、京セラドーム大阪）ソフトバンクがオリックス3連戦に3連勝。優勝へのマジックを11とした。オリックス戦は8連勝で15勝3敗2分け。2回2死一、二塁となって、14日の同カードで決勝打の柳町達が中前に先制打。続く中村晃は右中間への二塁打を放って、この回だけで計3得点を挙げた。さらに5回には1死一、三塁で柳町の中犠飛で1点を追加。この回途中でオリックス先発エスピノーザをKOした。6