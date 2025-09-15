ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）が14日、都内でトークイベント「ネイチャートークライブ57」を開いた。イベントは寺門が不定期で行っているもの。ゲストに招いた芸人が恐怖体験を語る「ネイチャーセピア！都市伝説SP」では、BBゴロー（53）が18歳の時に、静岡の沼津で体験した出来事を披露。知人が亡くなった時間と同時刻に、怪しい人物がその死を予言したと説明したが、寺門は「話すトーンが同じで頭に入ってこない！」と一