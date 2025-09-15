「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（１５日、平和島）永井聖美（４６）＝東京・８３期・Ｂ１＝が１５日の３日目５Ｒで１着。２コースから差してシリーズでは２本目の白星を獲得した。レース後は「展開が良かったのもあるけど、勝ててうれしいです」と笑顔満開で、「ゆっくり回ったのに差せたし、出足とかその辺はいいと思います」と手応えをつかんでいた。１６日の４日目は２走１１点条件（準優進出ボーダーを得点