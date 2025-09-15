ベルリンで開催された国際見本市で展示されたスターリンクの衛星アンテナ＝２０２３年/Odd Andersen/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米実業家イーロン・マスク氏が手掛ける衛星インターネットサービス「スターリンク」で１５日、世界的な障害が一時発生し、前線各地に展開するウクライナ軍にも影響が出た。障害分析サイト「ダウンディテクター」によると、米国では東部時間１５日午前０時半ごろ、３万７０００人を超えるユーザーが問題