菊花賞トライアルのG2「セントライト記念」は皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3＝高柳大）が1番人気に応えて快勝した。青葉賞2着の3番人気ファイアンクランツ（牡3＝堀、父ドゥラメンテ）は12頭立ての最下位に終わった。返し馬では落ち着きを欠き、ゲートで前に突進して外枠発走に。道中で動いて出たが、直線はいつもの伸びが見られなかった。鞍上のジョアン・モレイラ（41）は「レース前から馬のテンションが高かった。さ