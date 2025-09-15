障害者競泳のジャパンパラ競技大会は１５日、名古屋市の日本ガイシアリーナで最終日が行われ、パリ・パラリンピック代表の山口尚秀（四国ガス）が男子５０メートル自由形（知的障害）を２４秒８０の日本新で制した。同５０メートル背泳ぎ（運動機能障害Ｓ５）はパリ・パラ６位の田中映伍（東洋大）が３５秒９４の日本新をマーク。女子５０メートル自由形では、聴覚障害クラスで東京デフリンピック日本代表の吉瀬千咲（東京女子体