12回楽天無死、小郷が右中間にサヨナラ本塁打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天がサヨナラ勝ち。4―4の延長十二回、途中出場の小郷がソロ本塁打を放って決着した。打線は4点差の劣勢をはね返し、救援7投手が無失点でつないだ。8番手の江原がプロ初勝利を手にした。ロッテは4位以下が確定した。