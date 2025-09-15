「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島がヤクルトに快勝。同戦の連敗を３で止めた。初回から主導権を握った。移籍後初登板初先発の青柳から小園、ファビアン、坂倉のクリーンアップが３者連続タイムリーを放つなどで４点を先制。六回には無死満塁から小園の２点中前適時打でリードを広げた。先発の玉村は５回３安打１失点で５勝目をマーク。４点リードの四回に１点を失い、五回も無死二、三塁のピンチを