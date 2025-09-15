◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（１５日・甲子園）中日・田中幹也内野手が負傷でベンチに退いた。６回１死から右前へ落ちるヒットを放ったが、一塁ベース上で左肩を回すようなしぐさを見せた。結局、その裏の守備から辻本と交代した。新人だった２０２３年３月に右肩を脱臼し、手術を受けた経緯はあるが、左肩の故障歴はないもよう。井上一樹監督は「大事には至らないと思う。ちょっともう一回、検査して。明日、１日休