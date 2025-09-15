◆パ・リーグロッテ４―５Ｘ楽天（１５日・楽天モバイル）ロッテが延長１２回、４時間２１分の激闘に４―５でサヨナラ負けを喫して、今季の４位以下が確定。ＣＳ進出の可能性が完全に消滅した。４―４の同点で迎えた延長１２回、８番手の広畑が先頭の小郷にサヨナラ本塁打を浴びた。今季、楽天モバイルでの楽天戦はこの試合で最後。サヨナラ負けを喫した後、吉井監督や選手が一塁、右翼席のファンにあいさつをした。