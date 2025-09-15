◆大相撲秋場所２日目（１５日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）を寄り切り、初白星を挙げた。過去５勝１敗と相性のいい相手に低い当たりから右を差し、一気に押し込んだ。前日は、動きに硬さも見え、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に一方的に押し出され、完敗だったが、この日は修正して勝った。若隆景は、夏場所を小結で１２勝、先場所を関脇で１０勝。大関昇進の目安