◆イースタン・リーグ西武３―２巨人（１５日・カーミニーク）巨人のフリアン・ティマ外野手が、適時打を含む２安打を放ち、３戦連続の複数安打をマークした。イースタン・西武戦に「４番・三塁」で先発出場。初回２死二塁で相手先発左腕・冨士から、左翼線への適時二塁打を放って先取点を呼び込むと、５回２死一塁でも右前安打を放った。チームは勝てば２年ぶりのイースタン・リーグ優勝となる一戦だったが、１点差で敗れて