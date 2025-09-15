◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（１５日・甲子園）阪神・藤川球児監督は４番・佐藤輝の２本塁打５打点の活躍に「いい敬老の日になったんじゃないかなと思いますね。２本とも素晴らしいホームランだったし、いい日になりましたね」と笑みをこぼした。また、来日２度目のスターターを務めたネルソンは５回３安打１失点の好投で先発初勝利をマーク。指揮官は「少しずつ板に付いてきたかなというような感じですね」とうな