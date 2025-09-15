アメリカと中国の2日目の貿易協議が始まりました。中国国営の新華社通信は15日、スペインのマドリードでアメリカと中国の2日目の協議が始まったと伝えました。中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカ国内での利用を禁止する法律の猶予期限が今月17日に迫っていることから、この問題についても協議が行われているものとみられます。ロイター通信によりますと、トランプ大統領は「TikTok」について「現在交渉中だ。中国次第だ」と述