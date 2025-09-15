来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、今週は高市氏と小泉氏、林氏、そして小林氏の4人が出馬表明をおこなう見通しで、すでに表明した茂木氏とあわせて5人で争う構図が有力となっています。先陣を切って出馬表明した茂木前幹事長（69）、きょうは地元の栃木県足利市でコメ農家を視察しました。自民党茂木敏充 前幹事長「1年ごとにコロコロと変わるんじゃなくて、10年先とか20年先、これを見通した一貫した農政にしていかな