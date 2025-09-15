MLBでは、すでに2選手が50本塁打に到達。過去10年で稀に見る本塁打量産シーズンとなっています。最初に50本塁打の大台に到達したのは、マリナーズのカル・ローリー選手です。8月中に大台を超える、日本時間15日のエンゼルス戦ではメジャー全体トップ54本塁打を記録。すでに2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手が記録したキャッチャーにおけるシーズン最多48本塁打を更新していましたが、この日の一本で1961年にミッキー