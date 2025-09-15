婚約を破断にして彼女と結婚した「幸せが増えましたね」自身のオンラインサロンでメンバーを励ます人気エッセイスト／怖いトモダチ（1）「みんなで幸せになろう」そんな思いを掲げるオンラインサロンの主宰は「いい人」？ それとも「悪魔」？中井ルミンは、主宰するオンラインサロンに4桁のメンバーが集まる人気エッセイスト。理知的で優しい人柄や、過去の感動的なエピソードの数々に多くの人が心酔し、ファンだけでなく地元の同