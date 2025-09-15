◇パ・リーグ日本ハム12―５西武（2025年9月15日エスコンＦ）日本ハムが12得点で3連勝。貯金を今季最多タイの「26」とした。新庄剛志監督（56）の予言的中の大勝だった。ケガの今川優馬に代わって1軍昇格を指名したのは11年目の浅間大基。その浅間が昇格即スタメンで、一挙7得点のビッグイニングとなった6回に西武・与座から2号3ランを放った。新庄監督は球団を通じて、「2022年3月31日、僕が監督として初めて勝った