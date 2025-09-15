男子棒高跳の五輪と世界選手権2連覇中の世界記録保持者、アルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）の婚約者で、モデルのデシレ・イングランデル（24）が15日までにインスタグラムを更新。世界陸上に出場中のデュプランティスを応援するために来日しており、日本を楽しむ様子を公開した。イングランデルは「Hello Tokyo」とつづり、デュプランティスと抱き合う写真などをアップ。続く投稿では居酒屋の前でポーズを決め