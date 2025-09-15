フィリピンで行われている世界バレーで男子日本代表は15日、カナダに0ー3で敗れ予選敗退が決まった。石川祐希キャプテン（29）や郄橋藍（24）、宮浦健人（26）が試合を振り返った。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー石川祐希コメントQ.試合を振り返って石川選手：トルコ戦からの敗戦から切り替えられずに、切り替えて臨んだつもりだったんですけど、結果から見ると切り替えられ