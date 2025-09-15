楽天５―４ロッテ（パ・リーグ＝１５日）――２か月半ぶりの一軍登板となった楽天・ハワードだったが、今季２戦２勝、無失点と相性の良かったロッテ打線につかまった。一回、味方の失策と死球でピンチを招くと、ソトに適時打を浴びてあっさり先制を許した。その後立ち直ったように見えたが、四回に５長短打で３点を献上し、四回途中４失点で降板。「なかなか自分のやりたい投球ができなかった。次の登板に向けてまた準備したい