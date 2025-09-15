「日本ハム１２−５西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが１２得点の猛攻で３連勝。貯金を今季最多タイの２６とした。昇格即スタメンの浅間が一挙７得点のビッグイニングとなった六回に２号３ラン。２安打３打点で勝利に貢献した。新庄監督は球団を通じて、「２０２２年３月３１日、僕が監督として初めて勝った試合で浅間君が與座君からホームランを打っていたので、今日もやってくれることは分かっていた。あと