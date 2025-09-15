千葉県松戸市でマクドナルドの店舗にバスが突っ込みました。【映像】現場周辺の様子15日午後4時40分頃、松戸市の京成電鉄常盤平駅の前にあるマクドナルドの店舗で「バスがお店に突っ込んできた」と119番通報がありました。消防によりますと、この事故でバスを運転していた50代の男性がけがをしました。意識はあるということです。また、店内にいた客らにけがはありませんでした。（ANNニュース）