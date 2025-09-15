高速道路の車線をふさぐように、横向きの状態で止まる白いセダン。さらに、ワンボックスカーが中央分離帯に衝突して止まっています。事故は13日夜、東北自動車道下り線の鹿沼インターチェンジ付近で起きました。白いセダンは中央分離帯のガードレールに衝突後、追い越し車線と走行車線をふさぐように停車しました。その際、進行方向とは逆向きの状態でした。そこに、後ろから走ってきたワンボックスカーが追突。そのはずみで白いセ