◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を判定で下し、世界戦２６連勝を決めた世界戦を会場のＩＧアリーナで観戦したＷＢＣ＆ＩＢ