◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節ＦＣ東京―東京Ｖ（１５日・味スタ）東京ＶがＦＣ東京との東京ダービーに臨む。Ｊ１で１６年ぶりに対戦した昨季からここまで３戦３分けで、通算でもリーグ戦６勝５分け６敗。２００８年以来の勝利を目指す一戦に、ＦＣ東京の下部組織出身のＭＦ平川怜らが先発に名を連ね、今夏新加入のＦＷ唐山翔自が初先発する。東京Ｖのメンバーは以下の通りに発表された。【東京Ｖ】▽ＧＫマテウス