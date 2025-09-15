◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）巨人は１５日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。田中将大投手が日米通算２００勝目を目指して先発マウンドに上がる。２位争いを繰り広げる中での直接対決。「大事なゲームなのは間違いない。だからと言って、相手を抑えるためにやることは変わらない。自分にコントロールできる部分に意識を持っていって投げられれば」と決意を口にしていた。ドラフト２位の浦田俊輔