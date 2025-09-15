◆パ・リーグ楽天５Ｘ―４ロッテ（１５日・楽天モバイル）楽天がロッテにサヨナラ勝ちした。延長１２回、途中出場の小郷裕哉外野手がバックスクリーン右に２号ソロ弾でサヨナラ勝ち。５時間２２分の熱戦を制した。上半身のコンディション不良で２軍調整が続き、７月１日のロッテ戦以来の１軍登板となった先発のスペンサー・ハワード投手は、制球が定まらず７安打４失点で４回途中ＫＯ。打線は反撃をみせ、４回１死満塁から７