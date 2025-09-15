◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節ＦＣ東京―東京Ｖ（１５日・味スタ）ＦＣ東京が東京Ｖとダービーを戦う。２４年に東京Ｖが１６年ぶりにＪ１昇格後、昨年の２試合を含め、リーグ戦３試合連続で引き分け。ＦＣ東京がリーグ戦で東京Ｖに勝てば、０８年４月１２日（味スタ、アウェー）以来、実に６３６５日ぶりとなる。日本代表の米国遠征に参加し、９日の米国戦で先発していたＤＦ長友佑都も先発に名を連ねた。以下がＦＣ東京