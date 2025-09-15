15日午後、福岡県内では局地的に非常に激しい雨が降りました。大野城市では商業施設が浸水しました。■従業員「ただ今、1階の入り口が浸水により利用できない状況となっています。」15日午後4時ごろの福岡県大野城市の商業施設、イオン大野城ショッピングセンターの様子です。大雨の影響で1階の入り口付近が浸水し、店のスタッフは水をかき出す作業に追われました。九州北部地方では、対馬海峡付近にある前線に向かって暖か