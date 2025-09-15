ネットフリックスのアニメ『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック（OST）が米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位となった。ビルボードは14日、チャート予告記事で『KPOPガールズ！』OSTアルバムがサブリナ・カーペンターの『Man’s Best Friend』を抜いてビルボード200でアルバムチャートトップに上がったと伝えた。これに伴い『KPOPガールズ！』OSTは収録曲『Golden』がすでに