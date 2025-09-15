◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)両チームのスタメンが発表されました。巨人は前日と変わらず3番に泉口友汰選手、4番・岡本和真選手、5番・岸田行倫選手のクリーンアップ。先発の田中将大投手は前回8月28日の広島戦で登板し、2回5失点で敗戦投手となりました。今季は7試合に登板し2勝2敗で防御率5.20の成績、日米通算200勝まであと1勝としています。一方前日11安打9得点で勝利したDeNAは、桑原将志選手が外れ