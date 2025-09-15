JRAは15日、秋のG1開幕戦「第59回スプリンターズS」（28日、中山芝1200メートル）の登録馬を発表した。昨年このレースを制したルガル（牡5＝杉山晴、父ドゥラメンテ）や今春の高松宮記念を制し、香港＆英遠征（チェアマンズスプリントプライズ2着→クイーンエリザベス2世ジュビリーS2着）明けのサトノレーヴ（牡6＝堀、父ロードカナロア）、香港調教馬ラッキースワイネス（セン7＝K・マン、父スワイネス）など17頭がエントリー