〈「私、加藤ローサさんの記事を読んで…」阪神・藤川球児監督“4歳上妻”が明かした、“離婚告白”加藤ローサへの共感〉から続く「阪神ファンはどんなに調子がよくても“負けるかも”とハラハラするのが習い性。だけど今年はそんな不安が一切なかった。かえって寂しいくらいです（笑）」【写真】「母としては残って欲しいけど…」と有働由美子さんが息子のように見守る阪神の中軸選手熱烈な虎党として知られるフリーアナウンサ