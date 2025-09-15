6回広島無死満塁、小園が中前に2点打を放つ＝マツダ広島が一回に小園、ファビアン、坂倉の3連続適時打などで4点を先制し、4―2の六回は小園の2点打で突き放した。5回1失点の玉村が6月28日以来の白星となる5勝目。ヤクルトは移籍後初登板の青柳が4回8四死球と乱れて黒星。