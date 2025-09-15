「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）ヤクルトが痛恨の競り負けを喫した。ＮＰＢ復帰後１軍初登板初先発を果たした青柳は４回を４安打４失点でＫＯとなった。右腕は初回に大崩れした。先頭・中村奨に四球を与えると羽月、小園、ファビアン、坂倉に４連打を浴びていきなり３失点を喫するなどこの回は４失点と大乱調だった。二回から四回まで無失点に抑えたが、計８四死球と課題の制球力は改善されていなかった