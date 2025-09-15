令和ロマンくるま（31）が15日、東京・イイノホールで行われた主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督、10月24日公開）完成披露上映会に登壇。映画初出演ながら、アドリブをも交えた芝居を披露し、主演の杉咲花（27）から「すてき。くるまさんの思考から生まれたように、せりふが聞こえる」と絶賛された。「ミーツ・ザ・ワールド」は、芥川賞作家・金原ひとみ氏による第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説が原作。歌舞伎