歌手三浦祐太朗（41）が15日、東京・古賀政男音楽博物館で「殿堂顕彰者の歌を歌い継ぐ第27回谷村新司の世界」にゲストとして出席した。23年に亡くなり昨年、博物館内の「大衆音楽の殿堂」に顕彰された谷村新司さんの作品の魅力を、音楽評論家の富澤一誠氏と語る講演会。家族ぐるみで谷村さんと親しかったといい、「僕が小さいころからお世話になっていた。失礼な言い方だったら申し訳ないですけど、僕のおじいちゃんです」と明