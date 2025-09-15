犬が触れられることで得られる効果 犬は人に触れられることが大好きな動物です。頭を寄せてきたり、おしりをくっつけてきたりと、「撫でてほしい」という気持ちを態度で示すことも少なくありません。 実は、犬にとって「人に触れられること」は単なるスキンシップにとどまらず、体や心にさまざまな良い効果をもたらします。ここではその代表的な効果を5つご紹介します。 1.信頼関係や絆を深めることができる 犬が触れられる