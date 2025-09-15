大韓航空は、アプリに仁川国際空港のガイド機能を搭載した。仁川国際空港公社のオープンAPIを活用し、空港のチェックインカウンター、保安検査場、入国審査場、駐車場、ラウンジの混雑状況をリアルタイムに提供する。空港の到着から搭乗口までの所要時間の目安もわかる。大韓航空の予約は自動的に同期され、他社を利用する場合にはフライト情報を手動で入力できる。さらに、独自機能としてピックアップリクエストサービスを搭載し